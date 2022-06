The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - lista nowych Funko Popów zdradza powrót postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special jest specjalnym, świątecznym programem od Disney+, w którym zobaczymy Strażników Galaktyki. Produkcja nie jest filmem pełnometrażowym, ale będzie częścią kanonu MCU, co potwierdził jej reżyser - James Gunn. Program będzie zawierać kilka ważnych elementów dla historii tej grupy bohaterów. Zdjęcia z planu wskazują, że akcja przeniesie się na Ziemię. Szczegóły fabuły nie są znane.

Twórca na Twitterze napisał, że The Guardians of the Galaxy: Holiday Special rozgrywa się między filmami Thor: miłość i grom a Strażnicy Galaktyki Vol. 3. Dodał, że nie pojawią się w nim wszystkie postacie znane ze Strażników Galaktyki. Wydawało się, że chodzi o Gamorę, która została poświęcona przez Thanosa w Avengers: Wojna bez granic, a w Avengers: Koniec gry zobaczyliśmy jej młodsze o kilka lat wcielenie, zanim poznała swoich przyjaciół. Jednak wyciek listy nowych figurek Funko Pop sugeruje, że bohaterka znajdzie się w tej produkcji.

https://twitter.com/_Scrooge_0522/status/1537806811994071041

Choć Gamora znajduje się na tej liście, co wskazuje na jej udział w historii The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, może się okazać, że jest to po prostu świąteczna edycja Funko Pop ze Strażnikami Galaktyki.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - premiera świątecznego programu w Boże Narodzenie 2022 roku na Disney+.