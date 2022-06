Herkules - kto zagra tytułowego bohatera w filmie Disneya? Fani mają swoje typy

fot. IMDb.com

Ruszają prace nad filmem Herkules, którego reżyserem będzie Guy Ritchie, który wcześniej stworzył dla Disneya hit Aladyn (ponad miliard dolarów z box office). Ponadto wiemy, że producentami są bracia Russo, czyli twórcy Avengers: Koniec gry. Nie ujawniono obsady, bo casting ma dopiero się rozpocząć, ale dzięki ogłoszeniu filmu, w mediach społecznościowych fani prześcigają się w znalezieniu najlepszego aktora do roli mitycznego herosa.

Herkules - kto zagra?

Zobaczcie, kogo fani widzą w tytułowej roli. Choć nie każda propozycja wydaje się poważna, może niektóre mają sens? A kogo Wy byście widzieli w tej roli? Dajcie znać w komentarzach.

Daniel Radcliffe

Natomiast popularną kandydatką do roli Meg jest Elizabeth Gillies. W przypadku Zeusa pada kandydatura Chrisa Pine'a.

Anthony Russo swego czasu w rozmowie z Colliderem zapewniał, że ich celem nie jest stworzenie kopii animacji w skali 1 do 1. Z jego perspektywy zawsze trzeba dodać coś nowego i świeżego. Za przykład podał prace przy MCU: nie robią dosłownego przeniesienia historii z komiksów. Dlatego obiecuje, że ich Herkules to będzie inna historia, bo jeśli ktoś chce zobaczyć oryginalną, powinien to zrobić, a nie oczekiwać tutaj powtórki w wersji aktorskiej. Użył nawet sformułowania, że ich aktorski film jest bardziej inspirowany oryginałem i w tym klimacie, a nie jego bezpośrednią adaptacją.

Przypomnijmy, że tak zwane fancastingi czasem są brane na poważnie i wbrew pozorom studio oraz filmowcy zwracają na to uwagę. Takim sposobem Rosario Dawson dostała rolę Ahsoki Tano w uniwersum Gwiezdnych Wojen.