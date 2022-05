The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - James Gunn wyjaśnia wątpliwości fanów

Marvel Studios

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special to specjalny, świąteczny program z drużyną Strażników Galaktyki w roli głównej, który trafi na platformę Disney+ w Boże Narodzenie 2022 roku.

James Gunn podczas interakcji z fanami na Twitterze odpowiedział na pytanie o kanoniczność produkcji. Potwierdził, że produkcja trafi na Disney+ i nie jest to film pełnometrażowy. Będzie oczywiście częścią kanonu MCU i zawierać będzie kilka ważnych elementów dla historii Strażników Galaktyki.

Twórca dodał też, że w specjalnym filmie nie pojawią się wszyscy znani dla Strażników Galaktyki bohaterowie i możemy spodziewać się, że chodzi tutaj o Gamorę. Przypomnijmy, że bohaterka została poświęcona przez Thanosa w Avengers: Wojna bez granic, natomiast w Avengers: Koniec gry oglądamy jej młodsze o kilka lat wcielenie, zanim ta poznała swoich przyjaciół. Gunn wspominał dodatkowo, że akcja The Guardians of the Galaxy: Holiday Special rozgrywa się między filmami Thor: miłość i grom a Strażnicy Galaktyki Vol. 3, więc nieobecność Gamory może być tym bardziej zrozumiała. Prawdopodobnie za to na ekranie zobaczymy ponownie: Draxa, Mantis, Star-Lorda, Nebulę, Kraglina, Rocketa i Groota. Szczegóły fabularne specjalnego filmu są jednak na razie trzymane w tajemnicy.