Muzyka z klasyków z Amigi w nowym, rockowym wydaniu. Amiga Rocks Harder trafiło na Kickstartera

fot. materiały prasowe

Norweski zespół FastLoaders, znany z odświeżania ścieżek dźwiękowych z klasycznych gier wideo, rozpoczął akcję crowdfundingową w serwisie Kickstarter, której celem jest zebranie środków na wydanie Amiga Rocks Harder, potrójnego albumu zawierającego nowe wersje soundtracków z kultowych gier z Amigi.

Album będzie zawierał ponad 30 utworów z takich produkcji, jak między innymi Flashback, Another World, Shadow of the Beast, Chambers of Shaolin, Turrican, Agony, Nitro, Pinball Dreams, Lotus Espirt Turbo Challenge, Double Dragon II czy Budokan. Muzyka wykonywana jest przy użyciu prawdziwych instrumentów, a kompozycje łączą ducha oryginalnych utworów ze współczesnymi, rockowymi brzmieniami.

Z próbką muzyki z albumu możecie zapoznać się w poniższym materiale wideo.

Osoby, które wesprą zbiórkę, mogą (w zależności od przelanej kwoty) otrzymać album w wersji cyfrowej lub jedno z kilku dostępnych wydań fizycznych. Szczegóły na ten temat możecie znaleźć na Kickstarterze.