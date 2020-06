The Last Narc- serial dokumentalny zagrożeniem? Interweniowało CIA

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Last Narc to serial dokumentalny o porwaniu i zabiciu agentka DEA Kikiego Carmarena. Czteroodcinkowy serial Amazonu miał pokazać wcześniej nie publikowane wywiady z osobami związanym z tematem, w tym z agentami, by pokazać historię Carmareny. Premiera miała odbyć się 15 maja 2020 roku, ale została nagle opóźniona bez wyjaśnienia.

W dokumencie wypowiadają się agenci DEA Hector Berrellez oraz Phil Jordan. To właśnie ten pierwszy wyjaśnia, dlaczego The Last Narc nagle zniknął z planów i nie ma szans, by powrócił. Powiedziano mu, że serial został skasowany i nie ma planów jego wypuszczenia.

- CIA go zdjęło. Wywarli presję na Amazonie, aby skasowali serial z powodów bezpieczeństwa narodowego. Serial został skasowany na zawsze. Chcą to wyciszyć, bo nie chcą, by prawda wyszła na jaw - powiedział Berrellez w rozmowie z MEAWW.

Nikt z Amazon Studios nie skomentował słów agenta DEA. Jednak faktem jest, że serial zniknął z ich planów dystrybucyjnych.