Naughty Dog i Dark Horse ponownie łączą siły. Zobaczcie popiersie Ellie z The Last of Us

Firma Dark Horse po raz kolejny nawiązała współpracę ze studiem Naughty Dog. Tym razem jej owocem jest efektowne popiersie Ellie, głównej bohaterki gry The Last of Us. Postać trzyma w dłoni pistolet, a całość wyróżnia się dopracowanymi detalami – od grzybów porastających podstawę z logo gry, po charakterystyczne przypinki przy plecaku.

To popiersie Ellie z The Last of Us ma około 19 cm wysokości, waży około 3,2 kg i zostało wykonane z tworzywa sztucznego. Cena to 574,20 zł, a wysyłkę zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku. Tym razem nie podano, ile egzemplarzy trafi do sprzedaży, ale wprowadzono limit: maksymalnie dwie sztuki na osobę. Kupujący otrzymają również certyfikat poświadczający autentyczność zakupionego produktu.

Warto również przypomnieć, że niedawno, bo w kwietniu tego roku, ujawniono podobne popiersie, ale przedstawiające Joela.

