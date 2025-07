Superman to historia o imigrancie. James Gunn: "Tak, film jest polityczny"

Warner Bros.

Superman to imigrant i taką narrację widownia będzie musiała zaakceptować. James Gunn w rozmowie z The Times of London nie pozostawił wątpliwości w kwestii tego, o czym będzie jego najnowsza produkcja, która do kin wchodzi 11 lipca 2025 roku.

James Gunn powiedział:

Superman przedstawia historię Stanów Zjednoczonych. To historia imigranta, który przybył z innego miejsca i osiedlił w kraju. Dla mnie to przede wszystkim opowieść o tym, że podstawowa ludzka dobroć to wartość, którą trochę utraciliśmy.

Reżyser i kierownik DCU ma pełną świadomość, że takie słowa mogą być polaryzujące wśród fanów i szerokiej publiczności.

Oczywiście, że znajdą się d*pki, którzy nie są wcale dobrzy i uznają, że to atak w nich, że film opowiada o tym, jak być dobrym. Ale piep**yć ich.

Na koniec przyznał, że Superman od polityki wcale nie ucieka, a zamiast tego jest ona istotnym elementem w całej produkcji:

Tak, film jest polityczny. Opowiada też o moralności. Czy pod żadnym pozorem nie powinno się nikogo zabić, tak jak wierzy Superman? A może powinien istnieć balans, czego zwolenniczką jest Lois? To historia ich związku i tego, jak odmienne opinie na temat podstawowych wartości mogą przeszkodzić w budowaniu relacji.

