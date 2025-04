Nowe informacje o 2. sezonie The Last of Us. Spin-offy, inspiracje Grą o tron i koniec serialu

fot. Max

Już niebawem odbędzie się premiera 2. sezonu serialu The Last of Us od HBO opartego na popularnej serii gier od studia Naughty Dog. W rolach głównych powróci Pedro Pascal oraz Bella Ramsay.

N owe informacje o 2. sezonie The Last of Us

Showrunner serialu, Craig Mazin, w nowym wywiadzie dla The Hollywood Reporter zdradził kilka ciekawych informacji na temat nowej serii, które postanowiliśmy zebrać dla Was w jednym miejscu. Oto najważniejsze informacje o 2. sezonie The Last of Us:

Bardzo ważnym wątkiem będzie obietnica Joela złożona na końcu 1. sezonu.

Mazin nie zgadza się z krytyką Ramsay. W ostatnim czasie w sieci można napotkać posty krytykujące aktorkę za jej wygląd i to, że nie pasuje do roli Ellie, która w 2. części gry wyglądała na znacznie starszą od aktorki, która ją odgrywa. Zdaniem showrunnera jedni ludzie bardziej się zmieniają, inni mniej. Uzasadnia to również tym, że wszystkie sceny akcji stają się ciekawsze, ponieważ Bella Ramsay nie jest fizycznie taką twardzielką, jak na przykład Charlize Theron w Mad Max: Na drodze gniewu. To podnosi stawkę każdego starcia.

W 2. sezonie nie będzie odcinka wzorem historii Billa i Franka z 1. serii. Będzie jednak moment, w którym akcja zwolni, a wydarzenia zostaną przedstawione z innej perspektywy. Zapowiada za to, że w 3. sezonie może pojawić się okazja na stworzenie odcinka, który będzie stanowić taką zamkniętą historię.

Widoczna w zwiastunach scena walki z zainfekowanymi w śniegu była inspirowana bitwą w Hardhome z Gry o tron .

. Showrunnera skonfrontowano z wypowiedziami Neila Druckmanna, którego zdaniem nie powstanie 3. część gry. Z kolei Mazin wielokrotnie mówił, że serial nie będzie tworzyć dalszego ciągu po swojemu. W obliczu tego showrunner podtrzymał swoje słowa - jeśli seria gier skończy się na 3. części, to serial prawdopodobnie zakończy się na trzecim lub czwartym sezonie.

Mazin byłby chętny na spin-offy The Last of Us wzorem Gry o tron i Rodu smoka, ale HBO nie jest tym obecnie zainteresowane.