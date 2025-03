Film o legendzie kina kopanego nadal powstaje. Ang Lee tym razem odpuści eksperymentowanie

fot. materiały prasowe

Od listopada 2022 roku mówi się o tym, że legendarny reżyser Ang Lee wyreżyseruje film biograficzny o życiu ikonicznego Bruce'a Lee. Dan Futterman był wyznaczony do napisania scenariusza do filmu, ale prace nad nim wielokrotnie przerywano, między innymi z powodu strajku scenarzystów, ale też zmian w skrypcie. World of Reel informuje jednak, że scenariusz jest niemal gotowy, a prace nad filmem mogą się rozpocząć jeszcze w 2025 roku.

Ang Lee w rozmowie z chińskimi mediami potwierdził, że nadal planuje wyreżyserować ten film i umieścić w głównej roli własnego syna:

Żaden z nas nie cofnie się w czasie, więc mam nadzieję, że zaczniemy prace najwcześniej jak to możliwe.

Ostatnim filmem reżysera był Bliźniak z 2019 roku, który został nakręcony w eksperymentalnym formacie ze zwiększoną ilością klatek na sekundę od tradycyjnych dwudziestu czterech. W przypadku Bruce'a Lee nie należy się spodziewać zabaw z formą. Film nie otrzyma też wersji 3D, ponieważ nie tylko kręcenie filmów w ten sposób jest trudne, ale też nieopłacalne. Sam Lee przyznał, że "3D jest słabe."

