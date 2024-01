The Last of Us - czy powstanie prequel o Billu i Franku? Nick Offerman ma kilka pomysłów

fot. HBO

The Last of Us to świetnie oceniany serial HBO Max na podstawie serii gier komputerowych o tym samym tytule, który opowiada o podróży Joela i Ellie przez postapokaliptyczny świat. Chociaż produkcja HBO jest uznawana za dość wierną adaptację gry i w dodatku jedną z najlepszych jakie kiedykolwiek zostały przeniesione z jednego medium do drugiego, tak nie obyło się bez pewnych zmian. Jedną z nich było rozbudowanie wątku Billa, znajomego Joela, w którego w serialu wcielił się Nick Offerman. Niemal cały odcinek poświęcono postaci jego oraz jego kochanka, Franka. Nick Offerman za swoją rolę został nagrodzony nagrodą Emmy w kategorii Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym.

Jak powiedział sam zwycięzca, zaproponował on już kilka pomysłów na stworzenie prequela, który jeszcze szerzej opowiedziałby o losach Billa i Franka z The Last of Us:

Z całą pewnością zostało to już zaproponowane. Zaprezentowaliśmy pomysł na cały mini prequel, który opowiadałby o ich życiu zanim się poznali. To mógłby być nawet musical. Nie brakuje nam pomysłów. Po prostu zobaczymy, co wymyślą Craig Mazin i Neil Druckmann

The Last of Us - opis fabuły

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.