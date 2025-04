Reżyser Until Dawn o problemach dużych franczyz. "Fani potrafią być bardzo, bardzo szaleni"

fot. Supermassive Games

Reklama

Zanim David F. Sandberg dołączył do uniwersum DCEU, był najbardziej znany z filmów grozy, takich jak Lights Out i Annabelle: Narodziny zła. Część swojego horrorowego stylu przemycił do swojego pierwszego filmu DC, a Shazam! z 2019 roku do dziś pozostaje jednym z najlepiej ocenianych filmów w ramach tego uniwersum. Jednak jego kontynuacja, Shazam! Gniew bogów, która ukazała się cztery lata później, okazała się porażką zarówno pod względem krytycznym, jak i komercyjnym. To doświadczenie niemal całkowicie zniechęciło go do pracy nad kolejną popularną franczyzą. Reżyser wypowiedział się na ten temat, opisując swoje obawy wobec nadchodzącej adaptacji gry Until Dawn:

Fani potrafią być bardzo, bardzo szaleni i bardzo źli na ciebie. Można dostać nawet groźby śmierci i tego typu rzeczy, więc po Shazam 2 pomyślałem: Nigdy więcej nie chcę robić filmu opartego na dużej franczyzie, bo to po prostu nie jest tego warte. Ale potem dostałem ten scenariusz i uznałem to za genialne ze strony scenarzystów, żeby wpaść na pomysł pętli czasowej, w której noc zaczyna się od nowa, bo wtedy faktycznie uzyskuje się poczucie gry, kiedy ją powtarzasz i podejmujesz inne decyzje.

Sandberg stwierdził, że gdyby próbował odtworzyć grę 1:1 to film zostałby znacznie bardziej skrytykowany, a różnice między materiałem źródłowym i adaptacją byłyby znacznie bardziej wyraźne.

Pierwsze opinie o filmowym Until Dawn. Czy klimat gry został oddany?

Until Dawn - fabuła, produkcja

Rok po tym, jak jej siostra Melanie w tajemniczych okolicznościach zaginęła, Clover wraz z przyjaciółmi udaje się do odległej doliny, gdzie miało to miejsce, w poszukiwaniu odpowiedzi. Podczas eksploracji opuszczonego centrum dla odwiedzających, grupa zostaje zaatakowana przez zamaskowanego mordercę i brutalnie mordowana – jedno po drugim… tylko po to, by obudzić się na nowo na początku tego samego wieczoru.

Until Dawn, w reżyserii Davida F. Sandberga, ze scenariuszem autorstwa Blair Butler i Gary’ego Daubermana, oparty jest na grze wideo od PlayStation Studios. Producentami filmu są Asad Qizilbash, Carter Swan, David F. Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Gary Dauberman oraz Mia Maniscalco. Producentami wykonawczymi zostali Charles Miller i Hermen Hulst.