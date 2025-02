2. sezon The Last of Us ma już datę premiery w Maxie. Wpiszcie ją w kalendarz

HBO

Nie ulega wątpliwości, że 2. sezon The Last of Us jest jedną z najciekawszych i zarazem najbardziej wyczekiwanych przez fanów popkultury produkcji 2025 roku. Już jakiś czas temu HBO ogłosiło, że nowa odsłona serii zadebiutuje na platformie Max (i w samej telewizji) w kwietniu. Teraz poznaliśmy dokładną datę premiery.

I tak pierwszy odcinek 2. sezonu The Last of Us ukaże się w serwisie streamingowym w poniedziałek 14 kwietnia. Tego samego dnia o godz. 20:00 ta sama odsłona serii zostanie wyemitowana w stacji HBO.

Do sieci trafiły także trzy nowe plakaty promocyjne, skupione na serialowych postaciach Joela (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) i Abby (dołączająca do obsady w kluczowej roli Kaitlyn Dever):

The Last of Us - Abby na plakacie 2. sezonu

W oficjalnym opisie 2. sezonu The Last of Us czytamy:

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu, wspólna przeszłość dopada Joela i Ellie, wciągając ich w konflikt – między sobą i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który zostawili za sobą.

