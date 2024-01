The Last of Us - historia Joela w 2. sezonie będzie się różnić od tej z gry? Pedro Pascal odpowiada

fot. HBO

Pedro Pascal w ostatnim czasie pojawił się podczas rozdania nagród Emmy i Złotych Globów z ręką na temblaku. To wynik urazu barku, którego doznał po upadku. Wielu fanów martwiło się czy kontuzja spowoduje opóźnienie produkcji 2. sezonu The Last of Us, która ma rozpocząć się w lutym. Serwis Deadline zapewniał, że prace na planie będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. I wygląda na to, że rzeczywiście tak będzie, ponieważ na festiwalu Sundance Film Pascal, który promował swój najnowszy film Freaky Tales, pojawił się bez temblaka.

fot. HBO

The Last of Us - czy historia w 2. sezonie będzie inna od tej z gry?

Podczas festiwalu aktor został zapytany o to, czy historia Joela w 2. sezonie będzie odbiegać od gry The Last of Us: Part II, gdzie pewne wątki wywołały wiele kontrowersji wśród fanów. Pedro Pascal dyplomatycznie odpowiedział:

Czy będzie odbiegać od gry? To dobre pytanie. Myślę, że [twórcy] zawsze znajdą sposób, aby wykorzystać ten niesamowity materiał źródłowy, który posiadają, aby zaskoczyć nas tym, jak mogą go wykorzystać w innym formacie, jakim jest na przykład serial telewizyjny. Ale nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy. Prawda jest taka, że nie mam jeszcze wszystkich informacji.

Podczas ostatnich ceremonii rozdań nagród mogliśmy zobaczyć wzajemne żartobliwe uszczypliwości pomiędzy aktorem a Kieranem Culkin. Pascal został zapytany czy zakopią "wojenny topór" i w przyszłości wspólnie zagrają w jednym projekcie. Aktor w swoim stylu odpowiedział:

Bardzo bym tego chciał - mam taką nadzieję. Jeśli mnie przyjmie... i będzie dla mnie miły.

