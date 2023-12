The Last of Us: sezon 2. - kiedy ruszą zdjęcia? Showrunner podaje konkretną datę

fot. HBO

The Last of Us stał się ogromnym hitem HBO. Nic dziwnego, że fani z niecierpliwością wyczekują drugiego sezonu, który zapowiada się jeszcze mroczniej. Zakończenie strajków oznaczało, że produkcja kolejnych epizodów niedługo zostanie wznowiona. Showrunner serialu ujawnił datę rozpoczęcia zdjęć.

The Last of Us - kiedy ruszy produkcja 2. sezonu?

W trakcie panelu scenarzystów, prowadzonego przez Variety, Craig Mazin potwierdził, że zdjęcia do 2. sezonu rozpoczną się 12 lutego 2024 roku. Oznacza to, że jeszcze tej zimy Pedro Pascal oraz Bella Ramsey powrócą do apokaliptycznej rzeczywistości jako Joel Miller i Ellie Williams.

fot. Liane Hentscher/HBO

The Last of Us: sezon 2. - co wiadomo o produkcji?

Drugi sezon powinien opierać się na wydarzeniach z kolejnej części gry, The Last of Us Part II. Oznacza to pojawienie się nowej, kluczowej bohaterki - Abby Anderson. Rola została już obsadzona. Krążyły plotki, że Kaitlyn Dever może wcielić się w tę postać.

Nie wiadomo także, kiedy zadebiutują kolejne odcinki. Z uwagi na planowany termin rozpoczęcia zdjęć, przewiduje się, że emisja sezonu nastąpi dopiero w 2025 roku.

The Last of Us - serial jest dostępny na HBO Max.