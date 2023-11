The Last of Us - w 2. sezonie możemy zobaczyć scenę, którą wycięto z gry

fot. HBO

Reklama

Wygląda na to, że w drugim sezonie serialu The Last of Us od HBO zobaczymy nie tylko wydarzenia dobrze znane osobom mającym za sobą ogranie TLOU: Part II. Neil Druckmann ujawnił, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć co najmniej jeden element, który został wycięty z gry. Dodał jednak, że zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły, więc może to ulec zmianie.

Mogę powiedzieć, że jest co najmniej jeden element z wyciętego poziomu, który planujemy umieścić w serialu. Zastrzegam jednak, że zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły i wszystko może zmienić się tak, by było to jak najlepsze dla serialu.

Warto również przypomnieć, że w styczniu czeka nas premiera The Last of Us Part II Remastered, w którym wprowadzone zostaną tak zwane "Lost Levels", czyli właśnie zawartość, która nie pojawiła się w produkcji z 2020 roku.

Serwis MaxBlizz poinformował również, że prace na planie zostały opóźnione. Zdjęcia miały rozpocząć się 7 stycznia 2024 roku, ale ich start zdecydowano się przenieść na 20 lutego. Mają one potrwać do 9 września, tak więc premiery nowych odcinków powinniśmy spodziewać się raczej dopiero w 2025 roku.