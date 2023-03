The Last of Us - mnóstwo akcji w zwiastunie finału 1. sezonu. 8. odcinek bije rekord oglądalności

HBO

The Last of Us znów bije swoje własne rekordy oglądalności. Jak donosi serwis Variety, 8. i zarazem przedostatni odcinek 1. sezonu w Stanach Zjednoczonych w niedzielny wieczór obejrzało aż 8,1 mln osób - mówimy tu o łącznej oglądalności tej odsłony serii w stacji HBO oraz na platformie HBO Max. To wzrost aż o 74% w stosunku do premiery (4,7 mln widzów); 2. odcinek przyciągnął 5,7 mln Amerykanów, natomiast kolejne 6,4 mln i 7,5 mln ludzi; Warner Bros. Discovery nie opublikowało danych dotyczących odcinków od 5. do 7.

Tymczasem do sieci trafił zwiastun finału premierowego sezonu, noszącego wymowny tytuł Look for the Light. Wygląda na to, że Joel i Ellie ostatecznie trafią do obozu Świetlików, z nadzieją na opracowanie lekarstwa mającego powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się kordycepsa. Trailer zapowiada emocjonującą i wypełnioną akcją po brzegi historię.

The Last of Us - 9. odcinek [ZWIASTUN]

Amerykańskie serwisy popkulturowe zastanawiają się, w jaki sposób na oglądalność 9. odcinka wpłynie fakt, że będzie on emitowany równolegle z ceremonią rozdania tegorocznych Oscarów. Niektórzy analitycy zauważają, że druga odsłona The Last of Us poradziła sobie na tym polu znakomicie, choć rywalizowała o widza z transmisją przyznania nagród Grammy.

