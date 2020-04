The Last of Us - typy castingowe serialowej ekranizacji od HBO [GALERIA]

Jak informowaliśmy jakiś czas temu HBO przygotowuje serial na podstawie kultowej gry The Last of Us. Za sterami projektu znalazł się Craig Mazin, twórca świetnego serialu Czarnobyl. Oczywiście taki news wiąże się z tym, że wielu fanów zaczyna wymieniać się w sieci typami dotyczącymi głównych i drugoplanowych ról w produkcji. Postanowiłem stworzyć zatem własną galerię typów castingowych, w której znaleźli się aktorzy i aktorki, którzy w serialu mogliby się wcielić kolejno w Joela, Ellie, Tess, Marlene, Tommy'ego, Davida i Billa. Jest to wybór jak najbardziej subiektywny i niezwiązany z takimi czynnikami jak konflikt terminów u danych aktorów i aktorek. Zapraszam.

Dla przypomnienia gra opowiada historię, która rozgrywa się w złowrogim, postapokaliptycznym świecie po wybuchu epidemii. Joel i Ellie, bohaterowie, którzy spotkali się w tragicznych okolicznościach, muszą na sobie polegać, by przetrwać ogromnie niebezpieczną podróż przez to, co zostało z USA.