The Last of Us - krótki teaser serialu. Klimatyczne fragmenty z ekranizacji gry

fot. HBO

HBO opublikowało wideo, w którym zapowiadane są nowe seriale z planowaną premierą w HBO Max. Wśród nich są pierwsze fragmenty z oczekiwanego serialu The Last of Us. W teaserze widzimy Joela (Pedro Pascal) oraz Elllie (Bella Ramsay) jak przekraczają ośnieżony most. Zobaczcie sami.

The Last of Us - teaser

Fragmenty The Last of Us rozpoczynają się od 1:42.

The Last of Us - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w świecie, który został opanowany przez tajemniczy wirus, który zamienia ludzi w bezmyślne, szalone kreatury lub w zaawansowanej fazie w ohydne, żądne krwi potwory. Bohaterami serialu są przemytnik Joel i nastolatka Ellie. Pierwszy zostaje wynajęty do przetransportowania dziewczyny do laboratorium w innej części Stanów. Okazuje się, że Ellie może być rozwiązaniem problemu wirusa. W czasie podróży między obydwojgiem wytworzy się specyficzna więź.

Współtwórcami serialu są Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckmann (twórca gry). W ekipie reżyserów są takie nazwiska jak Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb oraz Liza Johnson. W obsadzie są także Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce oraz Anna Torv.

The Last of Us to koprodukcja Sony Pictures Television, Playstation Productions, Word Games, The Mighty Mint i Naughty Dog. Data premiery nie została ustalona, ale HBO zapowiadało, że nastąpi to nie wcześniej niż w 2023 roku.