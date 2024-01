The Last of Us - wspólne zdjęcie obsady z 2. sezonu. Początek prac na planie coraz bliżej

fot. HBO

Fani The Last of Us muszą się uzbroić w cierpliwość, aby poznać dalsze losy Ellie i Joela. Prace na planie 2. sezonu mają rozpocząć się 12 lutego w kanadyjskim Vancouver. I to właśnie tam młoda obsada spotkała się w restauracji Zarak by Afghan Kitchen. Na Instagramie udostępniono zdjęcie, na którym znajdują się m.in. Bella Ramsey, Isabela Merced i Young Mazino, wcielający się odpowiednio w Ellie, Dinę i Jessego. Na fotografii jest też producentka wykonawcza Jacqueline Lesko i współtwórca serialu - Craig Mazin. Zobaczcie poniżej.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Zarak (@zarakvancouver) ROZWIŃ ▼

Trójka aktorów spędzi ze sobą dużo czasu w 2. sezonie, który zaadaptuje historię z gry wideo The Last of Us: Part II od Naughty Dog. Na zdjęciu nie ma Kaitlyn Dever, która wcieli się w Abby, ani Pedro Pascala, który powróci do roli Joela.

Według doniesień Jeffa Sneidera, czyli człowiek z wewnątrz branży, za kamerą przynajmniej jednego odcinka nowej serii stanie Kate Herron, reżyserka całego 1. sezonu serialu Loki od Disney+.