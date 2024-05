The Last of Us na nowych zdjęciach z 2. sezonu. Tak wygląda Isabela Merced jako Dina

fot. HBO

Prace na planie drugiego sezonu The Last of Us nadal trwają. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym, a według planu mają zakończyć się pod koniec sierpnia. Przed ekipą jeszcze sporo materiału do nakręcenia, w tym wszystkie sceny z Abby, w którą wcieli się Kaitlyn Dever. W nowych odcinkach zobaczymy także Isabelę Merced jako Dinę, ukochaną Ellie, która po raz pierwszy pojawiła się w grze The Last of Us Part II. Teraz profil Candagraphs na Patreonie udostępnił nowe zdjęcie, które dają pierwsze spojrzenie na Dinę.

The Last of Us - pierwsze zdjęcia Diny z 2. sezonu

Na poniższych zdjęciach udostępnionych na Twitter/X możemy zobaczyć Bellę Ramsey jako Elli i Merced jako Dinę, które występują we wspólnych scenach. Candagraphs poinformowało, że widoczny na zdjęciach moment pochodzi bezpośrednio z gry i opisana został jako sekwencja na koniu przed apteką Weston.

Patrząc jednak po charakteryzacji i stroju Isabeli Merced, serialowa Dina będzie różnić się od swojego growego odpowiednika. Również Ramsey wygląda nieco inaczej jako Elli w porównaniu do pierwszego sezonu The Last of Us.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1789483454549127449

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord oraz Catherine O'Hara.

Drugi sezon The Last of Us zadebiutuje na HBO w 2025 roku.