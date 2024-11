Zwiastun serialu The Leopard. W obsadzie córka Monici Bellucci i Vincenta Cassela

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

The Leopard to nowy, włoski serial Netflixa na podstawie powieści o tym samym tytule napisanej przez Giuseppe Tomasiego di Lampedusę. Sześcioodcinkową produkcję kręcono we Włoszech. Richard Warlow oraz Benji Walters są odpowiedzialni za napisanie scenariuszy do wszystkich odcinków. Te z kolei będą kręcone przez: Toma Shanklanda (odcinki 1-3 oraz 6), Giuseppe Capotondiego (odcinek 4) oraz Laurę Luchetti (odcinek 5).

Netflix opublikował pierwszy zwiastun serialu:

The Leopard - co wiadomo?

Historia opowiada o arystokracie, który zaczyna rozumieć, że jego rodzina może niedługo się znaleźć w niebezpieczeństwie. Włochy zaczynają dążyć do unifikacji, a stara arystokracja jest zagrożona. Serial pokaże kontrast pomiędzy porządkiem i formalnością włoskiej szlachty, a chaosem i przemocą, które działy się na ulicach Sycylii w latach 60. XIX wieku.

W obsadzie znajduje się: Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni oraz Greta Esposito.