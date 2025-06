Pedro Pascal prosił, by wyciąć ten moment z 2. sezonu The Mandalorian. Miał dobry powód

fot. Disney+

W przedostatnim odcinku 2. sezonu The Mandalorian początkowo planowano uwzględnić scenę, w której Din Djarin zdejmuje hełm. Pedro Pascal prosił jednak, by ją wyciąć. W nowej rozmowie z Vanity Fair opowiedział o rozmowie, którą przeprowadził z twórcą serialu na ten temat.

Pedro Pascal o scenie bez hełmu w The Mandalorian

Jon Favreau jest otwarty na sugestie. Pamiętam rozmowę z nim na temat odcinka tuż przed finałem. I może miał to już zaplanowane wcześniej, ale powiedziałem mu: „Jeśli ma być scena, w której zdejmuję hełm, to myślę, że powinniśmy się z nią wstrzymać, ponieważ to Dziecko powinno zobaczyć moją twarz; powinienem złamać Credo całkowicie tylko dlatego, że chcę pokazać moją duszę Grogu”.

Dlaczego więc Pedro Pascal chciał wyciąć scenę Dina Djarina bez hełmu z 2. sezonu The Mandalorian? Ponieważ pragnął, by ten gest pozostał ważny i podkreślał naturę jego relacji z Grogu. Ostatecznie zgodził się z kierunkiem, jaki wybrał Jon Favreau. Dodał, że czuł się wysłuchany przez twórcę i bardzo podobała mu się ostateczna scena pożegnania.

Mój pomysł był trochę gdzieś indziej, a potem Jon zrobił z tego dużo, dużo lepszą część serii. Naprawdę czułem się wysłuchany i ostateczny efekt był bardzo wyjątkowy, ponieważ w pewnym sensie było nasz wspólny projekt.

