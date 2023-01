The Mandalorian 3 - sceny z Jedi mogą mieć inne znaczenie. Ta teoria ekscytuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Zwiastun 3. sezonu The Mandalorian pokazał scenę z Jedi z zapalonymi mieczami świetlnymi, którzy szykują się do obrony przed atakiem kogoś potężnego. Wszyscy z góry założyli, że to kontynuacja retrospekcji z poprzednich sezonów, które mają pokazać, kto uratował Grogu z rzezi w świątyni Jedi dokonanej podczas wykonania rozkazu 66. Czyżby jednak chodziło o coś innego?

The Mandalorian 3 - teoria

Teoria fanowska opublikowana przez portal CBR sugeruje, że twórcy zbijają widzów z tropu i tak naprawdę chodzi w tej scenie o coś innego. Zakładają, że scena retrospekcji może pochodzić z zamierzchłych czasów Starej Republiki i pokaże wydarzenie, w którym Mandalorianie zaatakowali świątynie Jedi, by odzyskać Mroczny miecz, symbol władzy na Mandalorze. Nie jest też wykluczone, że może pojawić się nawiązanie do wojny mandaloriańskiej, czyli wieloletniego konfliktu zbrojnego Mandalorian z Republiką. Dlatego też w tej scenie mielibyśmy zobaczyć walkę Mandalorian z Jedi. Przypomnijmy, że Mroczny miecz (nazwa czarnego miecza świetlnego) został stworzony przez osobę imieniem Tarre Vizsla, który był jedynym Mandalorianem będącym Jedi. Ta historia została przybliżona w 2. sezonie serialu.

Prawdopodobieństwa teorii daje fakt, co jest podstawą fabularną 3. sezonu The Mandalorian. Podczas promocji wyraźnie widać, że Baby Yoda nie jest w centrum po tym, jak jego historia doszła do pewnego finałowego etapu w 2. serii. Twórcy pokazują, że Mandalora i kwestii walki o władzę wśród Mandalorian to ich priorytet. Dlatego też retrospekcje z ich historii i pogłębienie znaczenia Mrocznego miecza ma więcej sensu niż powrót do rozkazu 66.

The Mandalorian - inne teorie

Według thedirect.com prawdopodobnie ta postać w jednej sekundzie trailera to Sabine Wren. Widać podobieństwo w zbrojach. Wiemy, że Sabine pojawi się w serialu Star Wars. Ahsoka.

Oczywiście kwestia Baby Yoda cały czas jest ważna, bo widzimy, że doktor odpowiedzialny za badanie Grogu w pierwszym sezonie powraca i znajduje się na Coruscant. Kwestia klonowania i znaczenia Grogu więc nie zostanie zlekceważona. Jednak wyraźnie akcenty są inaczej rozłożone i większy nacisk w promocji jest na Mandalorian.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się 1 marca. Potem przekonamy się, czy teoria fanowska się sprawdzi.