The Mandalorian - kiedy 3. sezon? Złe wiadomości dla fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Nowe informacje o 3. sezonie The Mandalorian pochodzą od portalu Collider.com. Są to ich nieoficjalne doniesienia oparte na ich źródłach, ale jako że Collider należy do rzetelnych i wiarygodnych mediów traktujemy je jako coś więcej niż tylko plotkę. Lucasfilm i Disney+ nie komentują ich doniesień.

The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu?

Według ich informacji zdjęcia na planie do 3. sezonu The Mandalorian jeszcze się nie rozpoczęły. Mają one zacząć się pod koniec 2021 roku lub od razu na początku 2022 roku. Oznacza to, że premiera 3. sezonu nie odbędzie się wcześniej niż pod koniec 2022 roku.

Z ich raportu można wywnioskować, że decyzja została podjęta przez to, aby dać miejsce innym serialom Gwiezdnych Wojen. Chodzi głównie o Obi-Wana Kenobiego, bo serial jest kręcony w miejscu, w którym powinien być Mandalorian, a prace na planie tej produkcji mają jeszcze potrwać wiele miesięcy. Dziennikarz spekuluje, że znaczenie mogła mieć rola Pedro Pascala w The Last of Us i po prostu producenci poszli mu na rękę mu zmieniając terminarz i plan na rozwój historii w serialach.

To jednak nie oznacza, że nie zobaczymy bohaterów Mandalorian w 2021 roku. Wiemy, że serial Księga Boby Fetta został już nakręcony. Według źródeł portalu tam mamy zobaczyć różne znane nam postacie, ale do końca nie wiadomo które. Ich informator nazywa ten serial słowami: Mandalorian 2,5.

Czekamy więc na start promocji Księgi Boby Fetta i zobaczymy, co twórcy przygotowali dla fanów Star Wars.