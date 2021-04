Księga Boby Fetta - kilku bohaterów z serialu The Mandalorian może pojawić się w spin-offie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Finał 2. sezonu The Mandalorian dostarczył widzom wielu emocji i zapowiedział w scenie po napisach powstanie nowego serialu. W ostatnich minutach finałowego odcinka, widzowie zabrani zostali na Tatooine, gdzie w pałacu należącym wcześniej do Jabby the Hutta po jego śmierci władzę objął Bib Fortuna. Na miejscu nieoczekiwanie pojawili się jednak Fennec Shand i Boba Fett. Fortuna jest zaskoczony tym, że łowca nagród wciąż żyje. Chwilę potem, Boba go zabija, by zasiąść na tronie Jabby.

Zaraz potem na ekranie pojawiło się potwierdzenie: w grudniu 2021 roku na platformie Disney+ zadebiutuje serial Księga Boby Fetta, będący spin-offem The Mandalorian. Od tamtej pory wiemy jedynie, że zdjęcia do serialu wciąż są realizowane. Szczegóły fabularne nie są znane i fani mogą zadowalać się wyłącznie pogłoskami. Nowe plotki dotyczą pojawienia się kilku znanych z The Mandalorian postaci. Wcześniej w sieci informowano nieoficjalnie, że na chwilę pojawi się sam Din Djarin (Pedro Pascal), główny bohater głównej serii. To jednak nie wszystko. Podczas jednego z podcastów Kessel Run Transmission doniesiono, że Greef Karga (Carl Weathers), Migs Mayfeld (Bill Burr) i Cobb Vanth (Timothy Olyphant) również będą częścią spin-offa. Są to jednak na razie tylko plotki i należy te informacje traktować z przymrużeniem oka.

Akcja produkcji będzie rozgrywać się w tej samej linii czasowej co The Mandalorian, natomiast pierwszy odcinek - zgodnie z poprzednimi zapowiedziami - ukaże się w Disney+ w grudniu 2021 roku.