The Mandalorian - czas trwania premiery 3. sezonu. Fani nie będą zadowoleni

fot. Disney+

Do sieci trafił czas trwania premiery 3. sezonu The Mandalorian. Opublikowało go konto na Twitterze @Cryptic4KQual, którego doniesienia się sprawdzały. Według niego premiera 3. sezonu trwa 35 minut i 16 sekund. Oznacza to, że jest to najkrótsza premiera serialu aktorskiego ze świata Gwiezdnych Wojen do tej pory.

Star Wars - czas trwania

Dla porównania czasy trwania premiery poprzednich seriali wyglądały tak:

The Mandalorian - sezon 1 - 38 minut 46 sekund

The Mandalorian - sezon 2 - 51 minut 47 sekund

Księga Boby Fetta - 37 minut 39 sekund

Obi-Wan Kenobi - 52 minuty 26 sekund

Andor - 39 minut 9 sekund

Pamiętajmy, że podany czas trwania to także napisy końcowe, więc sama historia opowiadana w odcinku jest ciut krótsza. The Mandalorian ma zaplanowaną premierę na 1 marca 2023 roku w platformie streamingowej Disney+.