The Mandalorian - plotki o filmie powracają, Jednak nie będzie 4. sezonu?

Program The Hot Mic jest prowadzony przez dwie osoby, Jeffa Sneidera oraz Johna Rochy. Panowie często prezentują różnie pogłoski i niektóre się sprawdzają. Dziś wracają do tematu The Mandalorian.

The Mandalorian jako film?

W lipcu 2023 roku niezawodny makingstarwars.net poinformował, że Disney i Lucasfilm rozważają przebudowanie 4. sezonu The Mandalorian w film. Pięć miesięcy później ta plotka powraca. Według prowadzących ta opcja staje się coraz realniejsza. Do tego, jeśli ostatecznie pójdą w tym kierunku, zgodnie z ich źródłami, The Mandalorian miałby być pierwszym kinowym filmem od 2019 roku. Zamiast projektu o Rey, który ich zdaniem byłby ciut później na ekranach. Dodają, że może to zostać oficjalnie ogłoszone przed końcem 2023 roku.

Mają świadomość, że The Mandalorian nie jest projektem, który może dobić miliarda dolarów na ekranach kin, ale podobno nie o to tu chodzi. Ich zdaniem Lucasfilm chce ruszyć zainteresowanie Gwiezdnymi Wojnami na wielkim ekranie po przerwie, by kolejne wcześniej ogłoszone projekty miały trochę przetarty szlak. Z uwagi jednak na mniejszy budżet niż typowych kinowych Gwiezdnych Wojen, taka produkcja miałaby szansę być sukcesem komercyjnym.

Jako że film o Rey ma wyznaczona premierę na 26 maja 2026 roku, realizacja 4. sezonu The Mandalorian w postaci tytułu kinowego mogłoby odbyć się bez większego problemu o wiele szybciej. Zadebiutowałby on na ekranach kin wcześniej. Fani wiele razy zauważali, że krótki czas trwania odcinków każdego sezonu można byłoby skondensować w postaci filmu. Pierwsze dwie serie trwały ponad 4 godziny, a trzecia lekko ponad 5 godzin.

Na ten moment nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje. Traktujcie tę plotkę z dystansem. Nie da się ukryć, że od zakończenia 3. sezonu The Mandalorian ani Disney ani Lucasfilm nie ogłosili oficjalnie swoich planów wobec przyszłosci tej serii.