The Mandalorian - kto tak naprawdę uratował Grogu z rozkazu 66? To może być kluczowa postać z prequeli

The Mandalorian w 4. odcinku 3. sezonu ujawnił wreszcie, kto uratował Grogu ze świątyni Jedi, a był to Kellerman Beq, którego zagrał Ahmed Best. Pojawiły się jednak ciekawe spekulacje na temat tego, kto tak naprawdę brał czynny udział w ratowaniu Grogu. Okazuje się, że mogła to być dobrze znana z prequeli postać.

Jednak wciąż jest do wypełnienia luka między wydostaniem się z Coruscant, a dotarciem na Arvalę-7, gdzie doszło do spotkania z Din Djarinem. Co jednak zaskakujące, wygląda na to, że ucieczka Grogu miała coś wspólnego z Naboo. We wspomnianym odcinku widzimy mistrza Kellerana, który ratuje Grogu ze świątyni i wspomina, że udają się na spotkanie z "kilkoma przyjaciółmi". Na miejscu okazuje się, że są to Królewskie Siły Bezpieczeństwa Naboo. Najwyraźniej czekali na mistrza Beqa lub kogokolwiek innego, kto mógł się uratować i gotowi byli pomóc im w wydostaniu się z Coruscant. Grogu i Beq ostatecznie uciekają statkiem podobnym do tego, którego używała Padmé Amidala w Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów.

Pojawienie się Królewskich Sił Bezpieczeństwa Naboo - których zadaniem jest ochrona królowych i senatorów Naboo - oznacza, że ta misja ratunkowa została najprawdopodobniej zorganizowana przez kogoś wysoko postawionego w rządzie Naboo. Wspomniany statek jest o tyle ważny, że są to pojazdy dyplomatyczne, a zawarte na nim srebrne wykończenia oznaczają, że ten model należał do kogoś z monarchii Naboo. Wszystkie tropy prowadzą zatem do Padmé. Warto pamiętać, że miała ona wewnętrzną wiedzę dzięki jej relacji z Anakinem Skywalkerem, a Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów pokazał Padmé patrzącą na płonącą Świątynię Jedi, wyraźnie świadomą, że jest ona atakowana. Mogła zatem przygotować się do pomocy potrzebującym i to ona ostatecznie przyczyniła się do tego, że Grogu i wielu innych zostało uratowanych. W tej teorii są jeszcze przypuszczenia, że sam Jar Jar Binks mógł być upoważniony do działania w imieniu Padmé i ratował w ten sposób uciekających Jedi. Miejmy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości dowiemy się więcej o losie Grogu przed spotkaniem z Din Djarinem.

