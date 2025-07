Były Superman narzeka na wersję Jamesa Gunna: Hollywood jest zbyt woke

Fot. Materiały prasowe

Dean Cain w rozmowie z TMZ wyznał, że ma pewne zastrzeżenia pod adresem Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Czuje, że superbohater stał się zbyt „woke” i to problem całego Hollywood.

Jak bardzo „woke” Hollywood zrobi tę postać? Jak bardzo Disney zmieni Królewnę Śnieżkę? Po co zamierzą dopasowywać te postacie do obecnych czasów?

Do takich przemyśleń skłoniła go wypowiedź Jamesa Gunna, który tak opisał swój film:

Superman przedstawia historię Stanów Zjednoczonych. To historia imigranta, który przybył z innego miejsca i osiedlił w kraju. Dla mnie to przede wszystkim opowieść o tym, że podstawowa ludzka dobroć to wartość, którą trochę utraciliśmy.

Dean Cain krytykuje nowego Supermana

Dalej, Dean Cain zdaje sobie sprawę z tego, że Superman od zawsze był imigrantem – w końcu „to chol***y kosmita” – jednak wciąż uważa, że James Gunn poszedł o krok za daleko. Choć tradycyjne motto Człowieka ze stali to „prawda, sprawiedliwość i amerykański styl życia”, to jego zdaniem są pewne granice, których należy się trzymać:

Amerykański styl życia jest przyjazny imigrantom. Ale są pewne zasady. Nie można przyjść i powiedzieć: „Chcę pozbyć się wszystkich zasad w USA, żeby było bardziej jak w Somalii". To tak nie działa, ponieważ musiałeś opuścić Somalię, by tu przyjechać. Muszą być limity, ponieważ nie możemy pomieścić wszystkich w USA, inaczej społeczeństwo upadnie.

Gwiazda serialu Nowe przygody Supermana otwarcie wspierała kampanię prezydencką Donalda Trumpa, której ważnym punktem była walka z imigrantami. Jego komentarz na temat nowej interpretacji Supermana nie jest zatem zaskoczeniem. Na razie jednak zapowiada się na to, że jest w mniejszości, ponieważ film Jamesa Gunna zbiera świetne recenzje. Czas pokaże, jak poradzi w box office.

