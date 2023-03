The Mandalorian - kim jest [SPOILER]? Wielki powrót gwiazdy trylogii prequeli wzrusza fanów do łez

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

4. odcinek 3. sezonu The Mandalorian ma wielkie znaczenie dla rozwoju Grogu, który w końcu przełamał w sobie blokadę traumy i dzięki temu zobaczyliśmy retrospekcje z wydarzeń z wykonania rozkazu 66 w świątyni Jedi. Kto uratował Baby Yodę? Nie Mace Windu, jak spekulowali fani w teoriach, a Kelleran Beq. Ktoś, kto ma większe znaczenie, niż na pierwszy rzut oka można stwierdzić.

The Mandalorian - kim jest Kelleran Beq?

Ciekawa rzecz z tą postacią jest taka, że ona powstała wcześniej. Ten Jedi został wymyślony na potrzeby teleturnieju dla dzieci Star Wars: Jedi Temple Challenge, który w całości został udostępniony na YouTube. W nim też opiekował się on młodzikami Jedi, czyli uczestnikami programu. Jednak jego pojawienie się w The Mandalorian to oficjalne wejście postaci do kanonu i najpewniej debiut w Star Wars dla wielu fanów, którzy programu rozrywkowego nie widzieli.

Ważne w tym aspekcie jest to, że gra go Ahmed Best, czyli gwiazda trylogii prequeli. To porusza fanów do łez, bo Ahmed Best przeżył piekło po tym, jak wylał się na niego hejt za rolę Jar Jar Binksa. Było to tak drastyczne i personalnie skierowane w stronę aktora, że Best był bliski samobójstwa. Jego oficjalny powrót do Gwiezdnych Wojen w czasach, gdy prequele są szanowane i lubiane, to coś, co znaczenie dla fanów Gwiezdnych Wojen. W mediach społecznościowych wyrażają oni wzruszenie i radość z powodu roli aktora.

Co ciekawe, to nie jest pierwszy raz, gdy Ahmed Best wcielił się w postać o nazwisku Beq. W Ataku Klonów zagrał rolę epizodyczną bohatera zwanego Achk Med-Beq, którego widzieliśmy w klubie na Coruscant. Ahmed Best od czasu premiery programu rozrywkowego wspomniał, że obaj Beqowie są spokrewnieni.

Sam Ahmed Best wyraził wdzięczność za możliwość oficjalnego powrotu do Gwiezdnych Wojen. Opublikował swoje słowa na Instagramie.

