The Mandalorian - rekord zwiastuna 3. sezonu. Dodano do niego kapitalne ujęcie

Scena z Jedi to bez wątpienia kolejna retrospekcja z przeszłości Grogu w trakcie wykonania rozkazu 66. W tym przypadku teoria jest dość prosta: zza rozwalanych drzwi wyjdzie Anakin Skywalker grany przez Haydena Christensena i zabije Jedi. Aktor powrócił do tej roli w Obi-Wanie Kenobim, więc nie jest to wykluczone. Najważniejszą częścią teorii jest jednak to, że według fanów dostaniemy odpowiedzi, jak Grogu przeżył masakrę w Świątyni Jedi i kto go uratował.