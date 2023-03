The Mandalorian - twórcy zapowiadają niespodzianki w 3. sezonie. Pojawi się postać wprowadzająca do serialu o Ahsoce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jon Favreau i Dave Filoni są osobami stojącymi za sterami serialu The Mandalorian. Rozmawiali niedawno z portalem StarWars.com, podczas którego odnieśli się do potencjalnego zakończenia tej historii, jak również zdradzili, że będzie w 3. sezonie wiele niespodzianek.

To sprawia im zresztą przyjemność, wrzucać do odcinka rzeczy, o których fani potem przez cały tydzień dyskutują. Próbują odgadnąć, co będzie się działo dalej. To ich zdaniem część zabawy w opowiadanie historii w ramach serialu. Zapewniają jednak, że przede wszystkim tego typu zdarzenia mają być uzasadnione fabularnie i emocjonalnie, aby rezonowały z widzami. Favreau w rozmowie zapytany został też o zakończenie tej historii, jednak na ten moment nie ma tego w swojej głowie.

Myślę, że piękno tego jest takie, że to środkowy rozdział dużo większej historii. Chociaż z czasem będziemy mieli rozwiązanie z tymi postaciami, to myślę, że chociaż pasują one do większego zakresu i skali, to nie jest jednak tak, że mamy zaplanowany wielki finał, do którego dążymy. Wręcz przeciwnie, uwielbiam, gdy te historie toczą się swoim rytmem.

A skoro mowa o niespodziankach, to w tym sezonie jeszcze prawdopodobnie powróci Moff Gideon i pokaże swoje nowe siły. Do sieci trafiły szkice jego nowych oddziałów Szturmowców. Jak donosi Makingstarwars.net, Gideon ma pojawić się w czerwonym kombinezonie z maską podobną do Mandalorian, a także tworzyć oddział będący wczesną wersją Praetorian. Są też nowi biali Szturmowcy, których szkice możecie zobaczyć pod tym linkiem:

https://twitter.com/MakingStarWars/status/1636453831319093248

The Mandalorian - będzie nawiązanie do Star Wars: Ahsoka?

Pojawiła się też plotka na temat zestawu LEGO sygnowanego logiem The Mandalorian. Jego nazwa brzmi: "75348 Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor", co oznacza, że w dalszej części produkcji może pojawić się statek osób należących do klanu Wren. To może oznaczać znane postaci z animacji Fenn Rau, a może nawet Sabine Wren. Ta druga ma pojawić się w serialu Star Wars: Ahsoka, więc prawdopodobne jest, że finałowe odcinki The Mandaloriana wprowadzą do tej drugiej produkcji, bo pamiętajmy, że mają być one ze sobą ściśle powiązane. W roli Sabine obsadzona jest Natasha Liu Bordizzo. Przypomnijmy, że postać jest wojowniczką, która swego czasu była w imperialnej akademii. Ma ekspercką wiedzę o broni, materiałach wybuchowych i graffiti. Pracowała jako łowczyni nagród.