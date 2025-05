Kolejna animacja idzie w ślady Ulicy Sezamkowej. Nowe odcinki kultowej bajki zadebiutują na Netflixie

fot. materiały promocyjne

Na Netflixie pojawią się nadchodzące odcinki Świnki Peppy jako część umowy związanej z produkcjami dla młodszych odbiorców, która została podpisana przez streamingowego giganta. Oprócz tego pojawi się także gra mobilna dla dzieci, która będzie związana z tą bohaterką jako część abonamentu - jest już ona w fazie produkcji.

Świnka Peppa - gra

World of Peppa Pig zostało opisane jako parasol, pod którym znajdzie się szereg minigier i filmików przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców. Mają one rozwijać takie umiejętności, jak rozwiązywanie łamigłówek, pamięć, liczenie, dopasowywanie obiektów czy łączenie wzorów w celu nauczenia dzieci podstawowych umiejętności. Będzie można także wyregulować poziom trudności i dostosować ją do wieku czy etapu rozwoju. Poza tym, mają pojawić się też materiały związane ze śpiewaniem, ubieranki, kolorowanki, malowanie i rysowanie. Pojawi się także możliwość stworzenia własnej sceny z animacji przy użyciu tła, naklejek oraz postaci. Dodatkowo dostępne będą też materiały wyciszające - rymowanki, historyjki do czytania oraz odcinki i ekskluzywne treści. Zawartość ma być aktualizowana przez cały rok.

Na razie data premiery nowych odcinków Świnki Peppy ani gry nie została potwierdzona.

