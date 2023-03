The Mandalorian - Kevin McKidd zagrał w 3. sezonie. To ważna postać ze Star Wars: Rebeliantów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Jason Ward z portalu Making Star Wars (najlepsze źródło o Gwiezdnych Wojnach), Kevin McKidd zagrał w 3. sezonie The Mandalorian. Wcielił się on w Mandaloriana imieniem Fenn Rau, którego aktor grał w serialu animowanym Star Wars Rebelianci. Wątek Mandalorian w animacji odgrywał ważną rolę. Do tego w 2022 roku aktora widziano na planie. Szczegóły jego roli w The Mandalorian nie są znane, ale Ward spekuluje, że będzie mieć związek ze zjednoczeniem Mandalory. Najpewniej informacja o tym, że na planecie może przeżyć dotrze do Mandalorian rozsianych po galaktyce.

Kim jest Fenn Rau?

Był on Mandalorianem z Concord Dawn. Walczył w Wojnach Klonów. Rau nienawidził Gara Saxxona, który chciał zabić Sabine Wren i cały jej klan.. W animacji pomógł bohaterom w walce z Saxxonem i uratował rodzinę Sabine. . Fenn był tradycjonalistą, więc jego podejście może pasować do sekty Dina Djarina, ale nie popadał w skrajności, bo zdejmował helm.

Na ten moment nie wiadomo, w ilu odcinkach się pojawi i kiedy zadebiutuje w serialu.