The Mandalorian - ujawniono listę scenarzystów przy 3. sezonie serialu Disney+

The Mandalorian to serial otwierający platformę Disney+, który zadebiutował w 2019 roku. Jest to wysokobudżetowa produkcja w uniwersum Gwiezdnych Wojen, za którą odpowiada duet Jon Favreau i Dave Filoni. Obaj piszą scenariusze, a ten drugi czasem też staje za kamerą, by wyreżyserować przynajmniej jeden odcinek w sezonie. Sytuacja nie zmieni się zapewne przy nadchodzącym, 3. sezonie produkcji.

Otrzymaliśmy właśnie rozpiskę, która pokazuje, kto jest odpowiedzialny za scenariusz do poszczególnych odcinków produkcji. Zobaczcie:

Rozdział 1 - Jon Favreau

Rozdział 2 - Jon Favreau

Rozdział 3 - Noah Kloor & Jon Favreau

Rozdział 4 - Jon Favreau & Dave Filoni

Rozdział 5 - Jon Favreau

Rozdział 6 - Jon Favreau

Rozdział 7 - Jon Favreau & Dave Filoni

- Jon Favreau & Dave Filoni Rozdział 8 - Jon Favreau

Widzimy zatem, że twórca serialu Jon Favreau będzie zaangażowany w każdy odcinek. Producent wykonawczy Dave Filoni będzie współpracował przy odcinkach 4. i 7., natomiast scenarzysta Księga Boby Fetta, Noah Kloor, zajmie miejsce pierwszego scenarzysty przy 3. odcinku.

3. sezon serialu The Mandalorian zadebiutuje na Disney+ 1 marca 2023 roku.