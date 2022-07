The Mandalorian - wyciek zwiastuna 3. sezonu. Wojna o Mandalorę?

fot. IMDb.com

The Mandalorian pojawi się dopiero w lutym 2023 roku, a oficjalna promocja najpewniej ruszy dopiero we wrześniu na wydarzeniu związanym z Disneyem. Dlatego też wyciek zwiastuna pokazywanego na Star Wars Celebration to jedyny materiał promocyjny, jaki na tę chwilę możemy zobaczyć. Jest to nagranie z hali podczas puszczania trailera na panelu, ale wszystko dobrze widać, więc jeśli jakość obrazu nie przeszkadza, śmiało można obejrzeć.

The Mandalorian - wyciek teasera

Na razie szczegóły fabuły 3. sezonie nie są znane, ale teaser wiele sugeruje. Po wydarzeniach z Księgi Boby Fetta duet Din i Grogu mają nowy statek i przeżywają nowe przygody. Din będzie chciał odkupić swoje winy i wrócić do swojego fanatycznego klanu Mandalorian. Wygląda też na to, że Mandalora, czyli planeta Mandalorian będzie kluczową lokacją w 3. sezonie. Czyżby czekała nas wojna o Mandalorę i miano władcy? Bo-Katan Kryze również przewija się w zwiastunie. Pojawia też znany z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie stworek o imieniu Babu Frik.

Star Wars: Ahsoka - wyciek teasera

Jest też teaser nowego serialu, który również był pokazywany na Star Wars Celebration 2022.