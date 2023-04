The Marvels - zwiastun filmu MCU. 5. faza uratowana?

fot. materiały prasowe

The Marvels to kolejny film MCU, który opowiada o losach Kapitan Marvel. Zadebiutował on najpierw w amerykańskiej telewizji w programie Good Morning America, a potem trafił on od razu do sieci. Wygląda na to, że po fatalnie ocenianym starcie 5. fazy MCU z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania może ona wrócić na właściwe tory. Zwłaszcza po krytyce całej 4. fazy uniwersum.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Podobno czarnym charakterem ma być Dar-Benn, przywódczyni Kree. Uważa ona Kapitan Marvel za zagrożenie i czarny charakter, ponieważ była świadkiem jej ataku na Najwyższą Inteligencję. W filmie Carol Danvers połączy siły z Kamalą Khan aka Ms. Marvel. Panie w jakiś sposób będą mogły zamieniać się miejscami, co sugerowała scena po napisach serialu o Kamali.

The Marvels - zwiastun

Zwiastun wydaje się potwierdzać informację z wycieku fabuły.

W obsadzie produkcji znajdują się Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton i Samuel L. Jackson. Za kamerą stoi Nia DaCosta. Za scenariusz produkcji odpowiada Megan McDonnell.

The Marvels - premiera filmu w USA i w Polsce odbędzie się 10 listopada 2023 roku.

