The Marvels - wyciek fabuły filmu MCU. Jaka rola Ms. Marvel?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Wyciek fabuły The Marvels pochodzi z reddita. Tam również pojawiły się wcześniej wycieki fabuł filmów MCU Doktor Strange w multiwersum obłędu, Eternals oraz Spider-Man: Bez drogi do domu, które potem się potwierdzały. Pomimo tego faktu traktujemy ten wyciek jako PLOTKĘ. Moderatorzy reddita twierdzą, że zweryfikowali wiarygodność źródła, tak jak zrobili to przy wspomnianych wcześniejszych wyciekach. Osoba, która opublikowała wyciek, widziała wstępny montaż filmu.

The Marvels – o czym jest film?

Jest to wyciek częściowej historii filmu, nie każdego detalu fabuły. Nie wszystkie szczegóły są dostępne i jasne, więc choć jest to materiał spoilerowy, nie jest wykluczone, że jakieś niespodzianki jeszcze nie wyciekły.

Głównym czarnym charakterem jest Dar-Benn, grana przez Zawe Ashton. Jest ona przywódczynią Kree. W scenach retrospekcji widzimy jej genezę osadzoną w czasach filmu Kapitan Marvel. Jest ona świadkiem tgo, jak Carol atakuje Najwyższą Inteligencję. W jej oczach Kapitan Marvel jest zła i jest wrogiem. W filmie okaże się, że Dar-Benn ma bransoletę dającą jej moc – taką samą, jaką ma Kamala Khan aka Ms. Marvel. Dar-Benn potrzebuje drugiej bransolety od Kamali.

Monica Rambeau, Kapitan Marvel i Ms. Marvel zaczynają wymieniać się miejscami za każdym razem, gdy używają swoich mocy. Mowa jest o tym, co widzieliśmy w scenie po napisach finału Ms. Marvel, gdy Kamala zniknęła, a w jej pokoju pojawiła się Kapitan Marvel. Monica w tym czasie pracuje w stacji kosmicznej SWORD z Nickiem Furym, Kamala jest w domu, tak jak widzieliśmy w scenie po napisach, a Carol próbuje zakraść się na pokojowe obrady Kree ze Skrullami, bo nie ufa Dar-Benn i podejrzewa, że coś będzie chciała zrobić. W tym momencie Carol wpada na żołnierzy Kree i zaczyna z nimi walczyć. Wówczas zaczyna się wymiana miejsc z innymi bohaterkami, ale także żołnierze Kree są wraz z nimi przenoszeni. W pewnym momencie Carol jest w stacji kosmicznej Fury'ego, Kamala przeniosła się do miejsca pokojowych obrad Kree ze Skrullami, Monica walczy z żołnierzami Kree w pokoju Kamali Khan, a rodzina Ms. Marvel pomaga jej, waląc ich miotłami. Na koniec sekwencji prawie wszyscy trafiają do pokoju Kamali na czele z Nickiem Furym, ale nadal bez samej Ms. Marvel.

fot. Disney+

Carol wychodzi z domu i stara się odlecieć, ale znów zmienia się miejscami z Kamalą. Ms. Marvel więc odnajduje się w przestworzach na dużej wysokości i zaczyna spadać. Fury każe Monice ją uratować, ale ta opiera się, bo nie jest pewna, czy umie kontrolować swoją moc latania. Nick Fury strofuje ją krzykiem i bohaterka leci na pomoc. Jednakże zgodnie z jej oczekiwaniami w trakcie traci kontrolę nad lotem. Nagle Monica zmienia się miejscami z Carol, która ratuje Ms. Marvel.

Kamala, Monica i Carol decydują się pozostać razem, bo nie mogą kontrolować wymieniania się miejscami przy użyciu mocy. Na ten moment przyczyny tej sytuacji nie są znane, ale jest spekulacja, że chodzi o wspólne źródło ich mocy. Bohaterki odkrywają, że Dar-Benn używa nowej broni, która tworzy niestabilne portale kradnące zasoby całych planet. Wysyła je na zniszczoną planetę Hala, by ją odbudować. Przy pomocy tej broni już zniszczyła jedną planetę. Kolejne są na jej drodze i nie zważa na koszty i ofiary. Następnym celem jest wodna planeta Aladna. Jest to planeta, na której wszyscy komunikują się śpiewaniem. Carol nie chce tam wracać, bo w wyniku dyplomatycznego błędu poślubiła tamtejszego księcia. Autor wycieku utwierdzi, że scena ze śpiewaniem na tej planecie nie wygląda zbyt dobrze i trwa za długo.

Carol zdaje sobie sprawę, że czarny charakter bierze na cel planety, które były dla niego ważne. Jest to forma zemsty. Ziemia jest ostatnia na liście. Fury zabiera rodzinę Khanów na stację kosmiczną, by zapewnić im bezpieczeństwo. Stamtąd monitoruje rozwój sytuacji. Na stacji naukowcy odkrywają tajemnicze jaja, z których wykluwają się... Flerkeny. Wybucha chaos, gdy potworne kotki sieją zniszczenie.

W kulminacji dochodzi do ataku Dar-Benn na ziemię. Stacja kosmiczna zostaje uszkodzona, ale nie ma wystarczającej liczby kapsuł ratunkowych, aby wszystkich uratować. Fury wpada na pomysł, aby Flerkeny wszystkich pożarły, potem wsadzi się je do kapsuł i zrzuci na Ziemię, na której kotki ich wyplują. Autor twierdzi, że cały ton widowiska jest dość dziwny, bo jest to mieszanka standardowego filmu MCU z czymś bardziej humorystycznym i głupkowatym w klimacie Strażników Galaktyki.

Monica i Carol udadzą się na Hale, w której Kapitan Marvel zrozumie, dlaczego stała się złoczyńcą w oczach jej mieszkańców. Zniszczyła im planetę i powstrzymanie Dar-Benn oznacza, że musi zrobić to ponownie. Wychodzi na to, że portale Dar-Benn sprawiają, że uniwersum staje się niestabilne i dochodzi do kolizji. Wchodzi tutaj więc motyw multiwersum i problem nachodzących na siebie światów, który został poruszony w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Dochodzi do kolizji światów w finale filmu; Carol walczy z Dar-Benn, a Monica i Kamala próbują naprawić sytuację z kolizją. Monica leci przez portal na drugą stronę, by jakoś go zamknąć i.. zostanie uwięziona w alternatywnym świecie równoległym. Ten motyw ma być związany z większą historią Sagi Multiwersum.

W filmie rolę epizodyczną ma Tessa Thompson w roli Walkirii. Mamy ją zobaczyć w dwóch scenach, z których wynika, że przyjaźni się z Carol. Będzie mieć też wesołą rozmowę z Ms. Marvel.

Marvel - daty premier. 5-6 faza MCU