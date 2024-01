The Ministry of Ungentlemanly Warfare - zwiastun. Henry Cavill i Alan Ritchson z Reachera kontra naziści

fot. materiały prasowe

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to film w reżyserii Guya Ritchiego, który ostatnio zrobił takie filmy jak Przymierze, Gra fortuny czy Jeden gniewny człowiek. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Cary Elwes, Fisher Stevens, Roger Snipes, Danny Sapani, Freddie Fox, Carlos Bardem, Olaf Kayhan, Mert Dincer oraz Ethel von Brixham.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - zwiastun

Projekt jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Wpisany jest on w gatunek komedii szpiegowskiej napakowanej akcją. Oparty jest na książce pod tym samym tytułem autorstwa wojskowego historyka Damiena Lewisa. Autorami scenariusza są Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel oraz sam Ritchie.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 19 kwietnia. Na razie nie wiadomo, kiedy go obejrzymy w Polsce.