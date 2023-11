The Office - nowy serial jednak nie będzie rebootem. Twórca wyjawia plany

Pod koniec września w sieci pojawiły się informacje, że Biuro w swojej amerykańskiej wersji doczeka się rebootu. O nowym projekcie nie było wiadomo właściwie nic poza faktem, że ma za nim stać pomysłodawca oryginalnej historii, Greg Daniels. Ten ostatni w niedawnym wywiadzie dał jednak do zrozumienia, że nadchodząca produkcja z całą pewnością nie będzie rebootem.

Jak tłumaczy to w rozmowie z serwisem The Wrap:

Nie lubię myśleć o czymkolwiek jako o reboocie. Mam poczucie, że zakończyliśmy naszą historię w piękny sposób. Wątki bohaterów także zostały domknięte. Nigdy nie chciałbym robić raz jeszcze tego samego serialu z inną obsadą - wydaje mi się, że mieliśmy ogromne szczęście i dostaliśmy wcześniej najlepszą obsadę w historii telewizji. Koncepcja rebootu nie jest więc interesująca.

Pomysł to raczej coś w stylu The Mandalorian na tle uniwersum Star Wars. Np. ta sama ekipa dokumentalna tworzy dokument na zupełnie inny temat. Takie podejście może być intrygujące i kreatywne. Nie wiem jednak, jak to dokładnie określić. Nie mam pojęcia, czy to serial "siostrzany" czy jeszcze inaczej. Nie znam odpowiedniej nazwy. Nie wydaje mi się jednak, aby "reboot" był dobrym określeniem w tym kontekście.