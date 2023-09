The Office - powstaje reboot amerykańskiej wersji. Biuro w zupełnie nowej odsłonie

materiały prasowe

Jak donosi serwis Puck News, planowany jest reboot amerykańskiej wersji serialu The Office (Biuro), emitowanego w latach 2005-2013. Tę elektryzującą wszystkich fanów produkcji wiadomość podano w szerszym kontekście, odnosząc się do informacji o możliwym zakończeniu strajku scenarzystów w Stanach Zjednoczonych i przypomnieniu projektów, których rozwijanie przerwano przez cały proces; w najbliższym okresie możemy spodziewać się "zalewu ogłoszeń" w tej materii.

Po zakończeniu serialu The Office w 2013 roku w sieci co jakiś czas pojawiały się nowe spekulacje o możliwym restarcie ekranowej historii - nie było jednak żadnych oficjalnych informacji. Puck News nie przedstawia szczegółów nadchodzącego projektu; wiemy jedynie, że ma za nim stać Greg Daniels, który przełożył na amerykańskie realia oryginalną, brytyjską wersję. Jest jednak niemal pewne, że na ekranie pojawią się nowi aktorzy i aktorki.

Sam Daniels przez lata utrzymywał, że "nie ma czasu" na zajęcie się ewentualnym rebootem. Zdanie zmienił w marcu zeszłego roku, gdy wyjawił, że chciałby stworzyć dla uniwersum Biura opowieść, która "byłaby tym czymś, czym The Mandalorian jest dla świata Star Wars". Filmowiec twierdził jednak wówczas, że prace nad taką historią zajmą naprawdę dużo czasu, gdyż w pierwszej kolejności nie chciałby on rozczarować zagorzałych fanów amerykańskiego The Office.

