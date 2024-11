Film aktorski The Legend of Zelda pod koniec dekady? Oficjalne potwierdzenie Nintendo

fot. Nintendo // The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Wyciekła informacja, kiedy możemy spodziewać się premiery filmu aktorskiego związanego z grami The Legend of Zelda. Niestety, prawdopodobnie poczekamy na niego jeszcze kilka lat.

The Legend of Zelda – data premiery filmu life-action

Na raporcie finansowym zauważono informację, że film The Legend of Zelda ma pojawić się w 202x roku, co ujawnia nam, że pojawi się przed końcem obecnej dekady. Premiery można się spodziewać więc w ciągu najbliższych pięciu lat.

Obok znalazła się także informacja o dacie premiery kontynuacji filmu związanego z inną wielką marką Nintendo, czyli Super Mario Bros. Tutaj data jest już bardziej konkretna, ale z kolei znaliśmy ją już wcześniej – sequel animacji z 2023 roku zadebiutuje na ekranach kin w 2026 roku.

The Legend of Zelda – co wiadomo?

Na razie nie ujawniono zbyt wiele informacji na temat Zeldy. Nintendo zapowiedziało projekt w listopadzie ubiegłego roku i ujawniło, że jego reżyserem będzie Wes Ball, a producentami Avi Arad i Shigeru Miyamoto z ramienia Nintendo. Wiadomo, że Ball chciałby stworzyć "poważną", realistyczną adaptację gry, która przeniesie widza do przedstawionego świata. Nie wiadomo, której konkretnie gry z serii film będzie dotyczył.