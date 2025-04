Dlaczego Obi-Wan Kenobi tak łatwo wygrał z Maulem? Aktor wyjaśnił

fot. Disney

Sam Witwer od wielu lat jest zaangażowany w produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen i nie raz udowadniał, że rozumie to uniwersum jak mało kto. Aktor wcielał się na przestrzeni dekad w rozmaite postaci, którym udzielał głosu. Fani najbardziej pamiętają jego występ w roli Starkillera w serii gier Star Wars: Force Unleashed, a także z udzielenia głosu Darth Maulowi, który powrócił najpierw w Wojnach klonów, a potem w Star Wars: Rebelianci.

To właśnie w drugim serialu animowanym historia ucznia Palpatine'a dobiegła definitywnego końca, gdy ten stoczył na Tatooine pojedynek ze swoim nemezis, Obi-Wanem Kenobim. Niektórzy fani po seansie byli zawiedzeni tym, jak krótka była ta walka. Potrwała ledwie kilka sekund i ważniejsze było przygotowanie do niej obu postaci niż sama potyczka. Oto, co Sam Witwer miał do powiedzenia w tej kwestii. Dlaczego Obi-Wan Kenobi tak łatwo pokonał Maula?

Zdaniem aktora wszystko wynikało z przemiany, która dokonała się na przestrzeni lat w Obi-Wanie. Na moment przed rozpoczęciem pojedynku widzimy go w typowej dla niego pozycji, w której zwykle przystępował do walki na miecze świetlne. Potem jednak zmienia ustawienie i przybiera formę, której używał jego mistrz, Qui-Gon Jinn. To prowokuje Maula do zmiany koncepcji na walkę. Jest przekonany, że uda mu się pokonać Kenobiego tym samym ruchem, którym pokonał wcześniej jego mistrza. Witwer wytłumaczył jednak, że w Kenobim zaszła zmiana w przeciwieństwie do Maula. Sith korzystał ciągle z tych samych metod, pełen był tej samej chęci zemsty, co zawsze i nie zmienił się na przestrzeni lat od ostatniego spotkania z Obi-Wanem. On z kolei zmądrzał i przestał przypominać tak bardzo siebie z Wojen klonów. To ta różnica w zmianie i jej braku u obu z tych postaci doprowadziła do tego, że Kenobi był w stanie zaskoczyć przeciwnika i go ostatecznie pokonać.

Warto dodać, że Darth Maul powróci w niedawno zapowiedzianym serialu animowanym, którego akcja dzieje się przed Rebeliantami. Sam Witwer powróci w głównej roli głosowej.

