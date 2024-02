The Old Guard 2 - co z filmem? Aktor wyjaśnia opóźnienie premiery

fot. AIMEE SPINKS/NETFLIX

The Old Guard 2 to film akcji Netflixa, który jest kontynuacją hitu z 2020 roku z Charlize Theron w roli głównej. Projekt oparty jest popularnym komiksie. Czemu wciąż nic nie wiadomo o premierze akcyniaka? Powracający w obsadzie Matthias Schoenaerts wyjaśnia o co chodzi.

The Old Guard 2 - premiera opóźniona

Według wiedzy aktora projekt jest na ostatnim etapie postprodukcji. Jego zdaniem premiera została opóźniona, ponieważ u władzy platformy streamingowej doszło do zmiany prezesa, gdy Reed Hastings przyjął mniejszą rolę w strukturach i zastąpił go Greg Peters.

- Nakręciliśmy film jakoś z półtora roku temu i z tego, co wiem, są na ostatnim etapie postprodukcji. Z tego, co rozumiem, na szczycie Netflixa doszło do zmiany. Teraz jest nowy prezes, a to doprowadziło do tego, że zmieniono plany premier projektów i kiedy one wejdą do serwisu. Nie ode mnie to zależy. Jako że jesteśmy na ostatnim etapie postprodukcji, więc w końcu film się pojawi.

Za kamerą pierwszej części stała Gina Prince-Bythewood, która nie powróciła w tej roli w sequelu. Zastąpiła ją Victoria Mahoney. Do obsady znanej z pierwszej części dołączyli Uma Thurman i Henry Golding.