The Old Guard 2 - scenarzysta potwierdza rozmowy z Netflixem

fot. EW.com

Netflix ma wielki hit. The Old Guard 2 według wszelkich głosów to formalność i nie chodzi o to, czy powstanie, ale o to, kiedy może to nastąpić.

Greg Rucka, scenarzysta The Old Guard i twórca komiksowego pierwowzoru w rozmowie z DiscussingFilm potwierdził, że już prowadzone były rozmowy na temat kontynuacji. Nie ma jeszcze konkretnych decyzji, ale - tak jak przypuszczano - są już podejmowane kroki w tym kierunku.

- Były prowadzone rozmowy, ale nie ma decyzji i raczej przez jakiś czas jej nie będzie. Podejmą ją osoby na innych szczeblach, do których ja nie mam dostępu. Jeśli zdecydują się zrobić sequel, jestem za - mówi.

fot. AIMEE SPINKS/NETFLIX

Wcześniej Charlize Theron również mówiła, że jest podekscytowana potencjalnym sequelem. Oczywiście będzie on oparty na kolejnych zeszytach komiksowego pierwowzoru.