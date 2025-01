Pierwsze reakcje na Wolf Mana. Wilkołacza sierść staje dęba, a na sercu... robi się ciepło?

fot. materiały prasowe

To dobry okres dla fanów horrorów. W amerykańskich kinach triumfy święci Nosferatu, którego w Polsce będziemy mogli obejrzeć nieco później. O wiele wcześniej na wielkim ekranie uświadczymy wilkołaka, a nie wampira. Chodzi oczywiście o film Wolf Man, który ma być nową wersją klasyka. Dzieło wyreżyserował Leigh Whannell, który kilka lat temu stworzył równie udanego Niewidzialnego człowieka.

Chociaż fani mieli obiekcje do wyglądu tytułowego wilkołaka i design monstrum nie podobał im się do końca, to pierwsze osoby, które miały już okazję na pokazach prasowych obejrzeć nadchodzący dreszczowiec, wypowiedzieli się o filmie w znacznie cieplejszy sposób. Jest strasznie, napięcie można kroić nożem, włosy stają dęba, a na sercu... robi się ciepło?

Wolf Man - pierwsze reakcje

Hunter Bolding

Wolf Man jest wszystkim, czego oczekiwałem, a nawet dał mi jeszcze więcej. To świetny horror z elementami body horroru, makabrycznymi efektami i rodzinną historią. Cała obsada jest świetna, ale Christopher Abbott wnosi całość na wyższy poziom.

anthony:

Wolf Man jest straszny, ale podnosi też na duchu. To jedne z najlepszych jumpscare'ów, jakie widziałem od dawna! Efekty praktyczne są szalone, aktorstwo jest świetne, ale wielokrotnie musiałem zamykać oczy z przerażeniem lub obrzydzeniem. Te obrazy zostały ze mną nawet po skończeniu seansu.

Griffin Schiller:

Leigh Whannell jest nadal mistrzem dźwięków i przestrzeni. To dobra, nowa wersja filmu, która przypomina Lśnienie połączone z Muchą. To obrzydliwy body horror z zaskakująco dużą ilością serca i ciepła. Jeśli podobał wam się Niewidzialny człowiek, to Wolf Man też przypadnie do gustu.

Peter Gray:

2025 rok świetnie się zaczyna z Wolf Manem od Leigh Whannella. Reżyser ucina wszystko, co niepotrzebne i prezentuje pełen napięcia dreszczowiec, który opowiada historię relacji rodzinnych, straty i traumy pokoleniowej. Niesamowita warstwa dźwiękowa i wiele strasznych momentów.

Rachel Leishman:

Wolf Man sprawi, że będziecie się bać ciemności! Oglądałam ten film z nogami w górze, bo bałam się, że coś złapie mnie za kostki. To trzymający w napięciu thriller od początku do końca. Christopher Abbott to prawdziwa gwiazda. Kocham go!

Wolf Man – opis fabuły

Blake przeprowadza się z San Francisco do rodzinnego domu z dzieciństwa na odludziu w Oregonie. Mężczyzna odziedzicza posiadłość po tajemniczej śmierci ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Kiedy jego małżeństwo z Charlotte zaczyna się rozpadać, namawia żonę, by odwiedziła dom z ich córką Ginger. Nocą rodzina zostaje zaatakowana przez wilkołaka i szuka schronienia w wiejskim domu, gdzie Blake zaczyna ulegać przerażającym przemianom.

W obsadzie filmu znaleźli się: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast oraz Benedict Hardie.

Film Wolf Man zadebiutuje w polskich kinach 17 stycznia 2025 roku.