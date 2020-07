The Old Guard hitem Netflixa. Platforma chwali się wynikami

fot. Netflix

The Old Guard to film akcji, który zebrał mieszane recenzje, ale w dobie pandemii i braku nowych filmów gatunku, oznajmienie, jak wielkim hitem jest ten tytuł to formalność. Według Netflixa bije on rekordy popularności i w ciągu czterech tygodni od premiery ma być obejrzany przez 72 mln kont.

17 lipca publikowaliśmy listę najpopularniejszych filmów w historii platformy, więc z takim wynikiem The Old Guard trafi do TOP 10. Jeśli prognozy Netflixa okażą się prawdą, ogłoszenie planowanych kontynuacji również stanie się formalnością. Według aktualnych informacji budżet tego filmu wynosił 70 mln dolarów.

Według Charlize Theron The Old Guard 2 w dużej mierze skupi się na relacji pomiędzy Andy a Quynh, w którą wciela się gwiazda kina akcji z Wietnamu, Veronica Ngo.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1284278883148161024

Najpopularniejszym filmem w historii Netflixa pozostaje wciąż Tyler Rake: Ocalenie z wynikiem 99 mln. Przypomnijmy wcześniejsze TOP 10, do którego wskoczy The Old Guard: