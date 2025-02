Były oskarżenia o napaść, jest pozew o gwałt. Sprawa Neila Gaimana trafi do sądu

Fot. Materiały prasowe

Przez ostatnie miesiące do sieci trafiały różne oskarżenia wobec pisarza i producenta Neila Gaimana o napaść seksualną. Pierwsza z osób, które ujawniły światu te wydarzenia, Scarlett Pavlovich zabiera sprawę do sądu. Była niania pracująca dla Neila Gaimana i jego ówczesnej żony, Amandy Palmer, złożyła pozew przeciwko nim. W pozwie padają oskarżenia o gwałt, naruszenie nietykalności cielesnej, handel żywym towarem i inne przestępstwa. Sprawa została złożona do sądu w trzech stanach.

Pozew wobec Neila Gaimana

Z pozwu dowiadujemy się, że rola Amandy Palmer w sprawie polega na tym, że przedstawiła powódkę pisarzowi i zarzuca jej stręczycielstwo. Gdy pierwszy raz opowiedziała Palmer o napaści Gaimana, ta ponoć miała nie być zaskoczona i powiedzieć kobiecie, że wcześniej ponad tuzin innych mówiło jej to samo. Nic z tym jednak nie zrobiła. Pozew złożony przez Scarlett Pavlovich zawiera 28 stron pełnych obrazowych opisów czynów dokonanych przez Gaimana, w tym gwałtu. Żąda ona, by sprawa trafiła do procesu z udziałem ławy przysięgłych, a do tego domaga się miliona dolarów zadośćuczynienia.

Amanda Palmer nie skomentowała oskarżeń wobec swojego byłego męża. Jej jedyny komentarz to informacja, że od 2022 roku toczy się sądowa batalia z Gaimanem o prawa rodzicielskie w ramach ich rozwodu.

W wyniku oskarżeń zerwano wszystkie współprace z Gaimanem. Efektem tego jest koniec seriali Dobry Omen oraz The Sandman. Przed nami premiera finałowych odcinków.