The Old Guard - zwiastun filmu Netflixa. Charlize Theron prawie jak Deadpool

The Old Guard to nowy film Netflixa, który został oparty na popularnym komiksie autorstwa Grega Rucki i Leandro Fernandeza. Rozpoczęła się kampania marketingowa produkcji. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W produkcji pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy, sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

Za sceny walk odpowiadają kaskaderzy z grupy 87Eleven, czyli ci, którzy pracowali przy Johnie Wicku, Aquamanie czy Harley Quinn: Ptaki Nocy.

The Old Guard - zwiastun

The Old Guard - galeria

The Old Guard plakat

W obsadzie znajdują się Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts i Chiwetel Ejiofor. Reżyseruje Gina Prince-Bythewood na podstawie scenariusza Rucki.

The Old Guard - premiera na platformie Netflix 10 lipca.