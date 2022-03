The Outlaws - zwiastun nowej serii Amazona. Komedia i thriller w jednym

Fot. Materiały prasowe

Amazon opublikował pierwszy zwiastun do swojej nowej serii The Outlaws. Historia skupia się na grupie przestępców, którzy trafiają na siebie przez wypełnianie wyroku w formie prac społecznych. Siódemka kompletnie obcych ludzi z różnych środowisk, która w normalnych warunkach nie zamieniłaby ze sobą słowa, zostaje zmuszona do wspólnej pracy przy renowacji budynku. Choć nie cierpią się nawzajem, to gdy jeden z nich wpada w poważne tarapaty, ku zaskoczeniu wszystkich postanowią się zjednoczyć.

The Outlaws - zwiastun. Komedia i thriller w jednym

The Outlaws będzie miało 6 epizodów. Produkcja stanowi połączenie thrillera z komedią. W głównych rolach występują Stephen Merchant i Christopher Walken. W obsadzie są także Rhianne Barreto, Gamba Cole, Darren Boyd, Clare Perkins, Eleanor Tomlinson i Jessica Gunning.

Seria The Outlaws została stworzona przez Stephena Merchanta (współtwórca The Office) i Elgina Jamesa. Tytuł trafi na platformę Amazon Prime Video już 1 kwietnia.

